Ещё
Электромобиль Маска на автопилоте протаранил пожарных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Электромобиль Илона Маска на автопилоте протаранил пожарных 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Twitter

Электромобиль производства компании Илона Маска Tesla попал в ДТП в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Седан Model S двигался по дороге со скоростью 104 километра в час и врезался в стоявший автомобиль пожарных, которые оказывали помощь участникам другого ДТП. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как заявил водитель электромобиля, он двигался в режиме автопилота. В свою очередь, правоохранители предупредили водителя, что он был обязан следить за дорогой.

Это уже не первое ДТП с участием Tesla. В мае 2016 года датчики движущейся на автопилоте машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер. В результате аварии погиб один человек.

Продукция компании Илона Маска в последнее время часто подвергается критике. В октябре 2017 года компания Tesla была вынуждена объявить об отзыве для ремонта 11 тысяч кроссоверов из-за технических неисправностей, которые увеличивают вероятность неблагоприятного исхода при ДТП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!

Lenta.ru: последние новости
Узбекистан решил открыть новые пути для миграции в Россию Пьяная австралийка попала в аварию в прямом эфире Виляющего по дороге неадекватного водителя засняли под Воронежем
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Великий позор Турции: войска Эрдогана застряли в Сирии
«Не приглашали»: Украину не пустили на заседание ПАСЕ
Эпидемия удовлетворенности пронеслась по Рунету
Россия созвала Совбез ООН
В Чехии высмеяли «вмешательство России»
Видео
00:00
Блогер создал эпичное видео на «Вальс цветов» Чайковского
Интернет
03:18
Курды запустили ракеты по Турции
Конфликты В мире
01:32
«Жизнь казалась хоррор-игрой»: о чем думала убитая студентка
Происшествия
00:58
Опубликованы последние кадры Хворостовского
Шоу-бизнес
00:30
В шахте московского метро произошел пожар
Пожары Происшествия
00:00
Satisfaction: пенсионерки в халатах поддержали курсантов
Общество
00:23
Песков прокомментировал слухи о болезни Лаврова
Политика
01:51
Закон о Донбассе: поднимите руки, кто хочет воевать
В мире Украина
03:42
Как за новые: Киев готовит счет за корабли в Крыму
Армия Статьи
02:43
Команда Грудинина скупает паблики в соцсетях
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение