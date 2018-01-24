Электромобиль Маска на автопилоте протаранил пожарных

Электромобиль Илона Маска на автопилоте протаранил пожарных

Электромобиль производства компании Илона Маска Tesla попал в ДТП в американском городе Калвер-Сити штата Калифорния. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Седан Model S двигался по дороге со скоростью 104 километра в час и врезался в стоявший автомобиль пожарных, которые оказывали помощь участникам другого ДТП. Жертв и пострадавших удалось избежать.

Как заявил водитель электромобиля, он двигался в режиме автопилота. В свою очередь, правоохранители предупредили водителя, что он был обязан следить за дорогой.

Это уже не первое ДТП с участием Tesla. В мае 2016 года датчики движущейся на автопилоте машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер. В результате аварии погиб один человек.

Продукция компании Илона Маска в последнее время часто подвергается критике. В октябре 2017 года компания Tesla была вынуждена объявить об отзыве для ремонта 11 тысяч кроссоверов из-за технических неисправностей, которые увеличивают вероятность неблагоприятного исхода при ДТП.

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