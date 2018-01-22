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Смерть россиянок в Таиланде попала на видео
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Смерть россиянок в Таиланде попала на видео 

Рамблер 4 часа назад

Телеканал Khaosod TV опубликовал видеозапись лобового столкновения двух автомобилей в Таиланде, в результате которого погибли две гражданки России.

>> Россиянки погибли в Таиланде

Ролик демонстрирует, как на дорогу медленно выезжает микроавтобус, затем он останавливается, а в него врезается белый легковой автомобиль, вылетевший на встречную полосу.

Авария, о которой идет речь, произошла 21 января, в курортном районе Чернгталай острова Пхукет. В автомобиле Nissan Almera находились две россиянки 67 и 68 лет. Обе женщины погибли.

Водитель микроавтобуса, гражданин Таиланда, не получил серьезных ранений. За рулем Nissan находился украинец, он госпитализирован. Полиция Таиланда начала расследование ДТП. Кровь водителя Nissan проверят на содержание алкоголя и наркотиков.

Местные правоохранители рассказали, что россиянки прибыли на Пхукет 23 декабря 2017 года и жили на вилле.

 Ещё 3 источника 
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