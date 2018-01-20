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В Турции разбился автобус с туристами. Есть погибшие
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В Турции разбился автобус с туристами. Есть погибшие 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Reuters

В Турции 11 человек погибли в результате аварии туристического автобуса в центральной части страны, 44 человека пострадали, сообщает агентство Anadolu.

Автобус, принадлежащий фирме Kartallar Gezi, врезался в деревья на 12-ом километре шоссе Эскишехир-Бурса. Автобус направлялся из Анкары в Бурсу на горнолыжный курорт Улудаг.

По словам губернатора провинции Эскишехир Оздемира Чакаджака, сообщает Newsturk, около половины пассажиров составляла группа столичных учащихся.

Ведется расследование. Водитель задержан.

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