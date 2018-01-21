В ДТП под Тулой погибли пять человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Тульской области погибли пять человек.

«По предварительной информации произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей … На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии, также два человека получили ранения, среди них один ребенок. Они доставлены в больницу», — приводит РИА Новости слова представителя УМВД по региону Андрея Ярцева.

Он отметил, что возможно причиной ДТП стали сложные погодные условия после снегопада.

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