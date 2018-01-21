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В ДТП под Тулой погибли пять человек
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В ДТП под Тулой погибли пять человек 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА Новости

При столкновении двух легковых автомобилей в Тульской области погибли пять человек.

«По предварительной информации произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей … На данный момент имеются сведения о пяти погибших в данной аварии, также два человека получили ранения, среди них один ребенок. Они доставлены в больницу», — приводит РИА Новости слова представителя УМВД по региону Андрея Ярцева.

Он отметил, что возможно причиной ДТП стали сложные погодные условия после снегопада.

>> Машина с тремя погибшими найдена под Волгоградом

Ранее URA.RU передавало, что в Югре завели уголовное дело после гибели полицейского в результате ДТП.

RT на русском: последние новости
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