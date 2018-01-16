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Известную певицу сбил автомобиль
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Известную певицу сбил автомобиль 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ctv.by

Белорусскую певицу Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль в Минске. Об этом сообщает «КП».

В результате происшествия народная артистка Беларуси попала в больницу со сложным переломом ноги.

Под колеса автомобиля певица попала на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам Поплавской, две машины остановились, а третья продолжила движение и сбила ее.

Как подчеркнула певица, ДТП произошло по вине водителя. Белорусскую певицу Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль в Минске. Об этом сообщает «КП».

В результате происшествия народная артистка Беларуси попала в больницу со сложным переломом ноги.

Под колеса автомобиля певица попала на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам Поплавской, две машины остановились, а третья продолжила движение и сбила ее.

Как подчеркнула певица, ДТП произошло по вине водителя.

 Ещё 2 источника 
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