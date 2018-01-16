Известную певицу сбил автомобиль 

Белорусскую певицу Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль в Минске. Об этом сообщает «КП».
В результате происшествия народная артистка Беларуси попала в больницу со сложным переломом ноги.
Под колеса автомобиля певица попала на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам Поплавской, две машины остановились, а третья продолжила движение и сбила ее.
Как подчеркнула певица, ДТП произошло по вине водителя. Белорусскую певицу Ядвигу Поплавскую сбил автомобиль в Минске. Об этом сообщает «КП».
В результате происшествия народная артистка Беларуси попала в больницу со сложным переломом ноги.
Под колеса автомобиля певица попала на нерегулируемом пешеходном переходе. По словам Поплавской, две машины остановились, а третья продолжила движение и сбила ее.
Как подчеркнула певица, ДТП произошло по вине водителя.