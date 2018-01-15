Появилось видео ДТП с участием 40 авто под Москвой

Около 40 машин столкнулись в Подольске: кадры с коптера

Около 40 автомобилей попали в аварию в подмосковном Подольске. Массовая авария произошла на автодороге «Южный обход Подольска». Об этом «360» рассказал очевидец по имени Дмитрий.

Он отметил, что в настоящее время дорожные инспекторы оформляют документы по факту ДТП. На место происшествия также выезжала «скорая». По его словам, медицинская помощь никому не потребовалась.

У меня мама попала в ДТП, я просто приехал туда. Произошло в 07:20 на южном обходе Симферопольского шоссе, 6. Машина попала в отбойник [барьерное ограждение], она начала тормозить и не успела затормозить, попала в другую машину, которая в отбойник попала. И все. А уже там по ходу действия начали тормозить и остальные — Дмитрий.

Сайт «360» опубликовал первые кадры с места крупной аварии.

На кадрах можно разглядеть череду дорожных аварий на скоростной дороге. Водители сталкивалась друг с другом по «цепочке». В ДТП угодили легковушки и фуры. Участникам движения пришлось объезжать их «змейкой».