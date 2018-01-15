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Под Москвой столкнулись около 40 машин
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Под Москвой столкнулись около 40 машин 

Газета.Ru 1 час назад

В ближнем Подмосковье произошла массовая авария с участием около 40 машин. Об этом сообщает телеканал "360".

Массовая авария произошла на автодороге "Южный обход Подольска".

"У меня мама попала в ДТП, я просто приехал туда. Произошло в 07:20 на южном обходе Симферопольского шоссе, 6. Машина попала в отбойник [барьерное ограждение], она начала тормозить и не успела затормозить, попала в другую машину, которая в отбойник попала. И все. А уже там по ходу действия начали тормозить и остальные", — рассказал журналистам очевидец Дмитрий.

На кадрах с места аварии можно разглядеть череду ДТП на скоростной дороге. Водители сталкивалась друг с другом по "цепочке". В ДТП попали как легковушки, так и фуры. Участникам движения пришлось объезжать их "змейкой".

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