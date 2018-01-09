Модель парализовало после страшного ДТП

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Украинскую модель парализовало после страшной аварии в США 

Ридус 9 часов назад
Фото: Instagram

Девушке сделали несколько операций. Пока не ясно, сможет ли она дышать самостоятельно.

Известная украинская модель Елизавета Кузьменко попала в серьезную аварию в Калифорнии. Вместе с фотографом Натальей Кордан и стилистом Ингой Шевченко они возвращались в такси с новогодней вечеринки. В это время в них врезался Mercedes.

Елизавета Кузьменко получила несколько переломов. Ее парализовало ниже шеи. Девушке сделали три операции, но врачам не удалось восстановить нервные связи. Об этом в Facebook сообщила блогер Божена Рынска.

«Лизе Кузьменко сделали последнюю операцию на позвоночнике. До этого были операции на печени и на сломанной верхней челюсти. Но 6 и 7 позвонки и нервные связи восстановить не удалось. Будет парализована ниже шеи, и пока не известно, сможет ли дышать сама», — написала она.

По словам знакомого девушек Михаила Знакова, Инга Шевченко получила травму головы и кровоизлияние в мозг. Уже несколько дней она находится без сознания. У Натальи Кордан сломаны ребра, повреждена верхняя часть позвоночника, сильный отек головы.

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Вместе с девушками в машине находился американский продюсер Юджин Ефуни. Сейчас он находится в коме.

По предварительной версии, виноват в аварии водитель Mercedes. Мужчина, выходец из Мексики, был нетрезв и, по словам очевидцев, несся навстречу такси на бешеной скорости.

facebook.com

Друзья пострадавших объявили сбор средств на лечение и на дорогу для их мам.

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