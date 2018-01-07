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Массовое ДТП произошло под Смоленском
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В Смоленской области из-за гололеда столкнулись 18 автомобилей 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости

Три человека пострадали при массовой аварии на трассе М1 в Смоленской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.

Первое ДТП произошло в районе города Ярцева Смоленской области, его участниками стали 12 легковых автомобилей. Затем случилось еще три столкновения, в результате количество столкнувшихся машин увеличилось до 18.

"Причина массовой аварии — гололедица. Пострадали три человека, они получили травмы средней тяжести, решается вопрос о госпитализации", — сказала руководитель пресс-службы УМВД по Смоленской области Наталья Гуреева.

По факту ДТП проводится проверка.

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