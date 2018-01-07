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Водитель дорогой иномарки сбил ребенка и поехал дальше
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В Краснодаре камера сняла, как водитель Lexus сбил ребенка и поехал дальше 

ТК «Звезда» 6 часов назад

Авария случилась 4 января в Хостинском районе на улице 50 лет СССР.

Полиция разыскивает водителя автомобиля Lexus, который четвертого января на пешеходном переходе сбил ребенка. Как сообщили телеканалу «Звезда» в правоохранительных органах по региону, авария случилась 4 января в Хостинском районе на улице 50 лет СССР.

На кадрах видно, как мальчик с компанией друзей бежал вдоль дороги, а позже решил пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, в этот злополучный момент его сбила машина. После наезда на пешехода автомобиль скрылся с места происшествия.

Мальчик смог самостоятельно подняться и допрыгал на одной ноге до тротуара. Очевидцы происшествия бросились к нему на помощь и вызвали скорую. Ребенка госпитализировали.

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