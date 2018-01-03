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В Киеве судья после ДТП пытался скрыться на «скорой»
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СМИ: в Киеве пьяный судья после ДТП пытался скрыться на «скорой» 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости

В Киеве возле Житомирской трассы произошло ДТП с участием судьи, который после столкновения попытался скрыться на автомобиле скорой помощи. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на сообщество Dtp.kiev.ua.

Сообщается, что водитель автомобиля Ford выехал на полосу встречного движения и врезался в Renault, от последний удара вылетел в кювет и перевернулся на бок. Водителя Renault госпитализировали с серьезными травмами.

"За рулем Ford был местный судья — Усатов Дмитрий Дмитриевич, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался скрыться на "скорой", его задержали", — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают полицейские и следователи.

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