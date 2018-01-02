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Спорткар Audi «поднял в воздух» Nissan
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Спорткар Audi едва не перевернул джип с тремя детьми в салоне 

Вести.Ru 5 часов назад

Один ребенок был госпитализирован, еще двум оказали помощь на месте аварии в английском графстве Уэст-Йоркшир, где незадолго до Нового года спортивный автомобиль Audi R8 протаранил стоявший на обочине кроссовер Nissan, сообщает Telegraph & Argus. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Инцидент произошел 28 декабря в Брэдфорде — к тому моменту многие горожане уже несколько раз видели желтый спорткар, который, как оказалось, водить взял напрокат на время праздников. Тем вечером он не совладал с управлением своим "конем" на скользкой дороге и буквально влетел под припаркованный Nissan, в салоне которого находилась семья с тремя детьми.

После столкновения кроссовер едва не совершил сальто, а Audi оказалась на встречной полосе и откатилась на добрый десяток метров. Разгоняющийся до 100 километров за 3,4 секунды спорткар, чья стоимость начинается от 110 тысяч фунтов стерлингов (порядка 8,5 миллиона рублей), получил серьезные повреждения, однако его водитель не пострадал. Помощь медиков потребовалась юным пассажирам Nissan, одного из которых даже доставили в больницу. Впрочем, Новый год ребенок встретил дома — травмы оказались легкими.

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