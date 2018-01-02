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В Сан-Франциско грузовик въехал в пешеходов
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В Сан-Франциско грузовик въехал в пешеходов 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Eric Gay

В Сан-Франциско грузовое транспортное средство сбило двух пешеходов и врезалось в другой автомобиль, сообщает пожарная служба города в Twitter.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали семь человек. Двое пешеходов получили серьезные ранения, они доставлены в госпиталь. Еще пять человек, которые находились в легковом автомобиле в момент столкновения с грузовиком, получили незначительные повреждения.

Причины случившегося пока не установлены. Правоохранительные органы работают на месте инцидента.

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