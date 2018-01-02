В Сан-Франциско грузовик въехал в пешеходов 

В Сан-Франциско грузовое транспортное средство сбило двух пешеходов и врезалось в другой автомобиль, сообщает пожарная служба города в Twitter.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадали семь человек. Двое пешеходов получили серьезные ранения, они доставлены в госпиталь. Еще пять человек, которые находились в легковом автомобиле в момент столкновения с грузовиком, получили незначительные повреждения.
Причины случившегося пока не установлены. Правоохранительные органы работают на месте инцидента.
Collision at 21st and Geary. Truck hits pedestrian and car with family inside. Seven injuries, of those two seriously. #SanFrancisco pic.twitter.com/6NvQBqh4AB— Lilian Kim (@liliankim7) 2 января 2018 г.