В Киеве автомобиль влетел в остановку

Автомобиль влетел в остановку общественного транспорта в центре Киеве, пострадавших нет, сообщает в понедельник украинский телеканал "112 Украина" со ссылкой на своего корреспондента.

"На площади Льва Толстого, начале улицы Большой Васильковской, автомобиль КИА въехал в остановку общественного транспорта, сделав тройное ДТП. В результате столкновения пострадавших нет", — сообщает сайт телеканала.

По информации корреспондента, на ходу автомобиль снес два дерева, столбы и два припаркованных на тротуаре автомобиля. По словам очевидцев, в авто, которое стало виновником ДТП, находились мужчина около 30 лет и девушка.

В свою очередь владелица пострадавшего авто рассказала, что водитель КИА двигался на высокой скорости и проходить медицинскую экспертизу отказался.

"Девушка, которая находилась в авто, после ДТП выхватывала телефон у очевидца, который пытался снять последствия аварии, и говорила, что "мама все решит", — цитирует очевидца ДТП телеканал.