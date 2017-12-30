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Водитель въехал в группу людей в Волгоградской области
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Водитель въехал в группу людей в Волгоградской области 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сбил группу людей в городе Котово в Волгоградской области, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

"Ночью 30 декабря около 02.00 час. 34-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Форд Фокус", двигаясь по проезжей части ул. Чапаева, совершил наезд на группу людей, выходивших из кафе", — говорится в тексте официального сообщения.

В результате инцидента один человек погиб на месте и трое пострадали. В отношении водителя, который был ранее судим за убийство, было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.4 ст.264 УК России (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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