Спасший детей учитель погиб с семьей в ДТП под Новосибирском

В Новосибирской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным регионального ГУ МВД, ДТП произошло на 80-м км автодороги Р-255. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso. Находившиеся в легковом автомобиле трое человек погибли.

Интернет-газета со ссылкой на записи пользователей в соцсетях отмечает, что жертвами ДТП стали учитель физкультуры и его жена с дочерью.

"Очень хороший человек. Вынес из пожара двоих детей и бабушку. Его наградили за это", — рассказали знакомые погибшего.

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