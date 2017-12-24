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Спасший детей учитель погиб с семьей в ДТП
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Спасший детей учитель погиб с семьей в ДТП под Новосибирском 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: РИА Новости

В Новосибирской области в результате ДТП с грузовиком погибли три человека. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

По данным регионального ГУ МВД, ДТП произошло на 80-м км автодороги Р-255. Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с грузовиком Mitsubishi Fuso. Находившиеся в легковом автомобиле трое человек погибли.

Интернет-газета со ссылкой на записи пользователей в соцсетях отмечает, что жертвами ДТП стали учитель физкультуры и его жена с дочерью.

"Очень хороший человек. Вынес из пожара двоих детей и бабушку. Его наградили за это", — рассказали знакомые погибшего.

Ранее в Адыгее из-за тумана столкнулись около 20 автомобилей.

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