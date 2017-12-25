Автобус с пассажирами протаранил мечеть в Казани

В Казани пассажирский автобус въехал прямо в двери мечети, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, пострадавших нет. В пресс-службе управления ГИБДД Казани сообщили, что выясняются причины аварии, на месте работают сотрудники спецслужб.

В паблике «ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани» в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что инцидент произошел на остановке «Колхозный рынок» на улице Габдуллы Тукая.

Как рассказала одна из комментаторов, автобус следовал по маршруту №68. По ее словам, она нередко сталкивалась с тем, что водители находились в состоянии наркотического опьянения, из-за чего ей пришлось отказаться от поездок на этом маршруте.

«В последний раз он [водитель] гонки устроил от улицы Тукая до комбината Вахитова. Я с ребенком вышла из этого автобуса, так как кондуктор и водитель были в неадекватном состоянии, с расширившимися зрачками и ничего не понимающие. После этого пересела на другой маршрут и спокойно, без экстрима доехала домой», — написала она.

Ранее в понедельник в Москве произошла авария на выходе со станции метро «Славянский бульвар». Автобус протаранил толпу людей, выходящих из подземного перехода. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали более десяти. Водитель выжил, он задержан. Согласно одной из версий, он не справился с управлением. Версия теракта не рассматривается.