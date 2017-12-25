Ещё
Автобус с пассажирами протаранил мечеть в Казани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Автобус с пассажирами протаранил мечеть в Казани 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: страница «ВКазани Поймут» во «ВКонтакте»

В Казани пассажирский автобус въехал прямо в двери мечети, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, пострадавших нет. В пресс-службе управления ГИБДД Казани сообщили, что выясняются причины аварии, на месте работают сотрудники спецслужб.

В паблике «ВКазани Поймут | Главное сообщество Казани» в социальной сети «ВКонтакте» уточнили, что инцидент произошел на остановке «Колхозный рынок» на улице Габдуллы Тукая.

Как рассказала одна из комментаторов, автобус следовал по маршруту №68. По ее словам, она нередко сталкивалась с тем, что водители находились в состоянии наркотического опьянения, из-за чего ей пришлось отказаться от поездок на этом маршруте.

«В последний раз он [водитель] гонки устроил от улицы Тукая до комбината Вахитова. Я с ребенком вышла из этого автобуса, так как кондуктор и водитель были в неадекватном состоянии, с расширившимися зрачками и ничего не понимающие. После этого пересела на другой маршрут и спокойно, без экстрима доехала домой», — написала она.

Ранее в понедельник в Москве произошла авария на выходе со станции метро «Славянский бульвар». Автобус протаранил толпу людей, выходящих из подземного перехода. По последним данным, погибли четыре человека, пострадали более десяти. Водитель выжил, он задержан. Согласно одной из версий, он не справился с управлением. Версия теракта не рассматривается.

Lenta.ru: последние новости
Японский полицейский на велосипеде догнал нарушителя на Lamborghini Российским полицейским указали на перебор с арестами за неповиновение Посмотревший за рулем порно дальнобойщик получил восемь лет
 Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
ЕС решил выставить России счет на €1,4 млрд
Украина спаслась от банкротства
«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве
«Дай бог, чтобы не сорвалось»
Видео
02:06
Российские пранкеры позвонили в НАТО
В мире Европа
00:45
Обнародован список погибших в аварии с автобусом в Москве
Происшествия
00:47
Бузова снова оказалась в центре скандала
Шоу-бизнес
01:00
ЦИК отказалась регистрировать Навального
Политика
03:40
Обмен пленными в Донбассе: по домам на Новый год
Армия Статьи
03:40
«Дай бог, чтобы не сорвалось»
В мире
00:09
Автобус сбил людей на Славянском бульваре в Москве
Происшествия
02:25
«Хотел подвинуться»: водитель автобуса о трагедии в Москве
Происшествия
03:06
ЦИК отказала Полонскому в регистрации
Политика
00:16
Автобус протаранил пешеходный переход: видео
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2017
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение