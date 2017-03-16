Участница ДТП с "мажорами" на МКАД попросила о помощи, опасаясь иска на 20 миллионов

Участница громкого ДТП с перевернувшейся фурой и Mercedes под управлением внука экс-губернатора Хабаровского края на МКАД попросила очевидцев о помощи. Девушка опасается стать виновницей ДТП из-за отсутствия видео момента столкновения.

Об этом сообщил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов. По его словам, девушка ищет видео момента столкновения Mercedes с ее KIA, после которого и перевернулась фура.

По версии девушки, она увидела несущуюся не нее сзади иномарку. Водитель "моргал фарами", и автоледи решила перестроиться. Она успела включить поворотник, но не избежала столкновения. Учитывая, что в авто находился внук бывшего высокопоставленного чиновника и брат экс-полицейского из "танцующего кортежа" Мурад Балакеримов , девушка считает, что может оказаться виновницей ДТП. В этом случае, ей придется выплачивать ущерб, нанесенный аварией всем авто и участникам. А это, по подсчетам дамы, около 20 миллионов рублей.

Напомним, накануне на 1-м км МКАД произошло ДТП с участием трех авто и грузовика. По основной версии, виновником аварии станет Игорь Ишаев , который управлял Mercedes. С ним в автомобиле находился брат экс-полицейского из "танцующего кортежа" Мурад Балакеримов, который серьезно пострадал. Врачи ввели его в состояние искусственной комы.

По словам одного из участников аварии, стрелка спидометра Mercedes застыла на отметке 225 км/ч после аварии.