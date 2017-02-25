В Петербурге внедорожник протаранил толпу пешеходов - есть пострадавшие

В Санкт-Петербурге на переходе на Лиговском проспекте внедорожник протаранил толпу пешеходов, сообщают очевидцы в социальных сетях. По информации очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие.

Сообщается, что мужчина, который, по утверждениям очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, влетел в толпу пешеходов на внедорожнике. В результате серьезные ранения получили три человека. Одна из пострадавших была госпитализирована с открытым переломом ноги.

Очевидцы сообщили, что вместе с мужчиной во внедорожнике находился маленький ребенок.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.