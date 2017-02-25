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В Петербурге внедорожник протаранил толпу пешеходов - есть пострадавшие
Фото: соцсети
В Санкт-Петербурге на переходе на Лиговском проспекте внедорожник протаранил толпу пешеходов, сообщают очевидцы в социальных сетях. По информации очевидцев, в результате происшествия есть пострадавшие.
Сообщается, что мужчина, который, по утверждениям очевидцев, находился в состоянии алкогольного опьянения, влетел в толпу пешеходов на внедорожнике. В результате серьезные ранения получили три человека. Одна из пострадавших была госпитализирована с открытым переломом ноги.
Очевидцы сообщили, что вместе с мужчиной во внедорожнике находился маленький ребенок.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции.
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