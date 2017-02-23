В Подмосковье на Минском шоссе столкнулись около 30 машин

Около 30 машин столкнулись на Минском шоссе в Подмосковье из-за гололеда. Как сообщили ТАСС в пресс-службе полиции региона, есть данные пока о двух пострадавших.

"На 38-м км Минского шоссе столкнулись 27 автомобилей. На месте ЧП работают сотрудники ДПС, причины аварий устанавливаются", - сказали в пресс-службе.

По данным источника в правоохранительных органах, массовая авария произошла из-за гололеда. "Резкое понижение температуры и усиление ветра после оттепели способствовало образованию гололедицы на проезжей части дорог. Серьезные аварии произошли также на основных автомагистралях на юге и юго-западе Подмосковья - на Киевском шоссе в районе Наро-Фоминска, Калужском и Варшавском шоссе", - сказал собеседник агентства.

Число пострадавших в авариях уточняется.

В Госавтоинспекции призывали водителей в связи с тяжелыми дорожными условиями быть предельно внимательными, избегать опасного маневрирования и соблюдать дистанцию.