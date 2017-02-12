Во Владимире священник на Land Cruiser сбил служителя церкви

ДТП с участием двух священнослужителей произошло во Владимире, сидевший за рулем внедорожника Land Cruiser священник сбил своего коллегу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя пресс-службы областного управления МВД Андрей Тутуев.

"11 февраля около 07:35 мск в районе перекрестка улиц Горького и Гастелло произошло ДТП, в результате которого священник, сидевший за рулем Land Cruiser, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента потерпевший в тяжелом состоянии госпитализирован", - сказал он.

По словам собеседника агентства, пострадавший мужчина также является священником. Оба участника ДТП служат во Владимире. В отношении водителя проводится административное расследование. Обстоятельства инцидента уточняются.