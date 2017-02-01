Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новой Москве

В сети опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Газету.ru

Сообщается, что число жертв аварии возросло до девяти человек. Еще три человека получили травмы различной степени.

ДТП произошло на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино. На дороге столкнулись микроавтобус «УАЗ» и автомобиль Toyota. После столкновения автомобили загорелись.

Отмечается, что трое пассажиров микроавтобуса не смогли выбраться из салона и сгорели заживо.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии.

ДТП стало крупнейшим в России по числу жертв с начала 2017 года.