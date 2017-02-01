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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Новой Москве
В сети опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия в Новой Москве. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Газету.ru.
Сообщается, что число жертв аварии возросло до девяти человек. Еще три человека получили травмы различной степени.
ДТП произошло на повороте с Варшавского шоссе в сторону деревни Коротыгино. На дороге столкнулись микроавтобус «УАЗ» и автомобиль Toyota. После столкновения автомобили загорелись.
Отмечается, что трое пассажиров микроавтобуса не смогли выбраться из салона и сгорели заживо.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины трагедии.
ДТП стало крупнейшим в России по числу жертв с начала 2017 года.
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