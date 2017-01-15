При крупном ДТП под Саратовом погибли семь человек

Минивэн и грузовик столкнулись в ночь на воскресенье на трассе возле Саратова, погибли семь человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД . Уточняется, что авария произошла в 1.30 на 550-м километре трассы между Нижним Новгородом и Саратовом около села Тарумовка Петровского района. Столкнулись автомобиль Volvo с полуприцепом и минивэн Toyota, передает РИА «Новости».

Водитель Volvo не справился с управлением, «в результате чего совершил столкновение с встречным минивэном Toyota. Затем обе съехали в кювет. В результате ДТП водитель и шесть пассажиров Toyota от полученных травм скончались на месте», сообщает МВД.