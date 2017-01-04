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На юге Москвы на МКАД столкнулись сразу 23 автомобиля
Сразу 23 легковых автомобиля столкнулись на МКАД на юге Москвы, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"В районе 20-го километра МКАД 23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия находятся патрули ГИБДД, по предварительной информации, люди не пострадали.
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