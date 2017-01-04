На юге Москвы на МКАД столкнулись сразу 23 автомобиля
Главное сейчас
РИА Новости

На юге Москвы на МКАД столкнулись сразу 23 автомобиля

Крупная авария парализовала движение на МКАД
Фото:
Сразу 23 легковых автомобиля столкнулись на МКАД на юге Москвы, по предварительным данным, люди не пострадали, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"В районе 20-го километра МКАД 23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия находятся патрули ГИБДД, по предварительной информации, люди не пострадали.
Еще 11 источников
Авто Москва Происшествия
ГИБДД
Оставить комментарий

РИА Новости: последние новости