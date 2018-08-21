Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы

Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром

Латвия, Литва и Бывшие соседи по «совку», а ныне — полноценные члены Евросоюза Эстония давно пользуются спросом у российских покупателей недвижимости. Точнее, пользовались — до 2014-го, когда обвал рубля вроде бы поставил крест на привлекательности таких вложений.

При этом информационный поток то и дело выносит на поверхность сведения о запредельно дешевой недвижимости в Прибалтике. Как обстоят дела на самом деле?

В 2014-м, по отзывам компаний, работающих на местных рынках недвижимости, спрос со стороны российских покупателей упал более чем на 60 процентов. Некоторые международные компании вообще закрыли работу по Прибалтике или свели такую деятельность к минимуму.

Все кончено

Еще одна причина, по которой сократился интерес россиян к покупке жилья в Прибалтике — это изменения правил получения вида на жительство (ВНЖ) через покупку недвижимости в Латвии. Именно на эту страну приходилось подавляющее число всех прибалтийских сделок, заключаемых россиянами. И неудивительно — до 1 сентября 2014 года для получения вида на жительство было достаточно купить недвижимость в Риге или Юрмале стоимостью от 143 тысяч евро, а в других регионах страны — хватило бы и 71 тысячи.

Заявки рассматривались за месяц, отказов было немного. Но потом халява кончилась — минимальный порог вложений подняли до 250 тысяч евро, налог на недвижимость тоже вырос, добавилась еще отдельная пошлина на продление ВНЖ, которую надо платить раз в пять лет. Все это как-то охладило интерес к латвийской недвижимости — программа все еще работает, но уже перестала быть самой дешевой, и россияне охотнее рассматривают другие европейские варианты.

По статистике аналитиков Prian.ru, если в 2012 году иностранцами была подана 2441 заявка на ВНЖ за покупку недвижимости, в 2013-м — 3683 заявки, а в 2014-м — 5311, то год спустя, на новых условиях, их число сократилось уже до 934. И сейчас такие сделки исчисляются не тысячами, а сотнями. Оно и понятно — с теми же 250 тысячами евро можно присмотреться уже и к Италии , а имея 300 — вложиться в кипрскую недвижимость.

Если смысл покупки — не ВНЖ, а жилье в Европе, например, для сезонного отдыха, Латвия остается привлекательным вариантом. Добираться быстро и просто, языковой барьер серьезной проблемой тоже не будет. На какую сумму вложений рассчитывать, зависит от уровня притязаний — разброс даже в границах одной только Риги — существенный. Например, «двушку» в одном из современных ЖК, построенных в начале 2010-х, можно купить за 80 тысяч евро, двухуровневый лофт в Старом городе обойдется уже в 280-300 тысяч. А квартиры в типовой советской «панели» можно найти и за 25, и даже за 10-15 тысяч евро.

Второй по популярности у покупателей-иностранцев город страны — Юрмала (на Ригу приходится 60 процентов такого спроса, на Юрмалу — 29 процентов). Приличный коттедж на курорте обойдется примерно в 150 тысяч евро.

По цене автомобиля

Недвижимость Литвы куда менее популярна у российских покупателей — программы ВНЖ для инвесторов в квадратные метры нет, да и географически страна от России дальше, чем Латвия и Эстония. При этом закон продажу недвижимости иностранцам практически не ограничивает (исключение — сельхозземли), а цены ниже латвийских, хотя в последние год-полтора отмечается рост. В среднем, по оценке Tranio.ru, метр жилой недвижимости в Вильнюсе стоит около 1,5 тысячи евро, а в курортной Клайпеде — в районе тысячи. Россиян среди иностранных покупателей совсем мало, зато на рынке заметно присутствие граждан Белоруссии . В 2017 году на их долю пришлось, например, более 20 процентов от всего объема иностранных сделок в Вильнюсе. Основные причины такого спроса — сравнительно невысокие цены и доступная ипотека (под два процента годовых).

Отдельный жанр — так называемые «визовые сделки» — владение местной недвижимостью дает гражданам третьих стран право на многократный шенген с пребыванием до шести месяцев в году. У таких покупателей спросом пользуются в основном «убитые» квартиры и дома — смысл владения в данном случае не в том, чтобы жить на приобретенных метрах. Местные сайты объявлений по недвижимости буквально пестрят объявлениями, предлагающими «купить недвижимость для открытия визы». Такие варианты обычно находятся в провинции и стоят совсем дешево — три-четыре тысячи евро и даже дешевле.

«Состояние квартиры плохое, идеальный вариант для открытия шенгена» — довольно распространенная формулировка о продаже «убитого» жилья в Литве. Встречаются, кстати, и более экзотические варианты. В мае 2018-го одна из местных жительниц решила отдать свою четырехкомнатную квартиру даром — квадратными метрами в деревне Упнинкай никто не пользовался, а коммунальные платежи вносить приходилось.

«Если кому-то надо, может забирать, зарегистрировать или что-то еще. Дарю, — заявила хозяйка квартиры. — Если бы квартира была хорошей, то было бы другое дело, а так — пусть забирают, кому нужно».

Владение недвижимостью в Эстонии тоже бонусом дает право на многократный шенген. Местный рынок растет быстрее всего — по оценке CBRE Baltics, в 2017 году в столичном Таллине на первичный рынок вышло порядка трех тысяч квартир — это на 50 процентов больше, чем годом ранее. В перспективе это создает потенциал для коррекции цен. Средняя стоимость метра недвижимости в Таллине, по данным Tranio.ru, составляет около 1300 евро (в Старом городе — две-три тысячи), в Тарту — от тысячи. При этом, как и в Литве, и в Латвии, «убитый» вариант в сельской местности можно найти в пределах десяти тысяч.

Если же подобное предложение попадается в одном из крупных городов Латвии, Литвы или Эстонии, потенциальному покупателю стоит уточнить, идет ли речь о квартире или все-таки о доле в ней, и не «висит» ли на недвижимости обязательств по ее дорогостоящей реконструкции (такое вполне вероятно, если задешево выставлено на продажу жилье в историческом районе).