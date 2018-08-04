Путин подписал закон о страховании жилья от ЧС

Путин подписал закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Документ, принятый Госдумой 26 июля и одобренный Советом Федерации 28 июля, опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Страхование жилья будет полностью добровольным, у государства остается ответственность за компенсацию ущерба от ЧС всем гражданам. Граждане, не застраховавшие жилье, смогут получать взамен утраченного жилье от государства в собственность.

Согласно документу, регионы будут вправе создавать свои программы организации компенсации ущерба жилью, пострадавшему в результате ЧС, с использованием механизма добровольного страхования, говорится в документе. Региональная программа может предусматривать страхование жилья в пользу собственников наряду с оказанием помощи из бюджета гражданам. Страховать жилье смогут также граждане, проживающие в нем на условиях социального найма.

Минимальную страховую сумму по риску утраты жилья в результате ЧС будет определять правительство. При этом регионы смогут самостоятельно определять страховую сумму по этому риску, исходя из минимальной страховой суммы. В соответствии с законом, Банк России будет вправе устанавливать тарифы по минимальному объему обязательств страховщика по риску ЧС.

Гражданин, застраховавший жилье, сможет претендовать на компенсацию как от страховщика, так и из бюджета региона, в зависимости от их долей участия в региональной программе. В случае утраты жилья застраховавший его гражданин сможет получить либо страховую выплату, либо жилье от региона, при условии уступки страховой выплаты в пользу региона.

Также закон предусматривает создание единой автоматизированной информационной системы договоров страхования жилых помещений. Оператором системы, обеспечивающим ее создание и эксплуатацию, будет саморегулируемая организация страхового рынка — Всероссийский союз страховщиков. Союз также должен будет организовать информационное взаимодействие страховщиков с федеральными и региональными властями. Согласие субъекта персональных данных на их обработку оператором системы не требуется.