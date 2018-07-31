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Рынки недвижимости морских курортов РФ рухнули
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Рынки недвижимости российских морских курортов рухнули 

dom.lenta.ru 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На российских морских курортах отмечается падение спроса на жилье. Интерес к крымской недвижимости за год снизился на 33 процента, к жилью на курортах Краснодарского края — на 39 процентов. Об этом говорится в материалах Avito Недвижимость (есть в распоряжении «Дома»).
С начала 2018-го падение составило 14 и 19 процентов соответственно.
«Несмотря на падение спроса, недвижимость на юге дорожает, — отмечают аналитики компании, — За год средняя цена квартиры в Краснодарском крае выросла на 11 процентов и составила 3,38 миллиона рублей. На полуострове рост составил 8 процентов, до уровня в 4,6 миллиона».
Как отмечается в материалах Avito, самое дорогое предложение в Крыму в июле 2018-го — восьмикомнатный пентхаус в Алуште. Объект выставлен на продажу за 141 миллион рублей. Самый дорогой лот Краснодарского края — трехуровневый пентхаус в Сочи — продается за 200 миллионов рублей.
По статистике туристического сервиса Tvil.ru, летом 2018-го самая низкие среди российских морских курортов цены на аренду жилья отмечались в Евпатории, где средняя ставка составила порядка двух тысяч рублей в сутки. На втором и третьем месте оказались Судак и Феодосия, а самым дешевым курортом Краснодарского края стал Ейск, занявший четвертую строчку рейтинга. На пятом месте оказалась Анапа. Во всех перечисленных городах средняя ставка аренды не превысила 2,2 тысячи рублей в сутки.
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