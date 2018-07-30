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Дач больше не будет
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Изменения в законе: дач больше не будет 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
С 1 января 2019 года участки будут делить на огородные и садовые. Соответственно, останется две формы организации дачников — садовое или огородное некоммерческое товарищество.
В ближайшее время дачников ждут серьезные изменения. Ряд из них уже действует, с другими собственники столкнутся только в следующем году. Одной из самых главных новостей 2018 года для дачников стало продление "дачной амнистии" до 1 марта 2020 года.
Это означает, что владельцы дачных построек до этого времени могут оформить право собственности на индивидуальное жилое строительство в упрощенном порядке (без разрешения на строительство и ввода частного дома в эксплуатацию). Но эта новость, по сути, ничего не меняет, а только продляет льготный период. Поговорим о нововведениях, которые приведут к реальным изменениям для владельцев дачных участков. Более подробно об этом "Вести. Недвижимость" рассказал управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский. Корчаго и партнеры" Владимир Старинский.
Первый момент — изменение статуса дачных земель. Одно из самых главных изменений — отмена такого понятия как "дача". С 1 января 2019 года участки будут делить на огородные и садовые. Соответственно, останется две формы организации дачников — садовое или огородное некоммерческое товарищество. Дачные товарищества, потребительские кооперативы и прочие формы объединений дачников упраздняются.
Владельцы садовых участков смогут возводить на них капитальные строения, в которых, в том числе, можно будет регистрироваться. Это касается и уже возведенных домов. Если они отвечают всем требованиям жилого дома, можно оформить постоянную регистрацию. Это право получат и те, чья дача расположена вне населенного пункта. Жители таких домов получат законные основания для использования местной инфраструктуры.
Второй момент — усиление налогового контроля. В России очень много неучтенных построек дачного типа. Так как власти держат курс на борьбу с уклонением от уплаты налогов, дачников тоже ждут изменения в данной сфере. Готовятся поправки в Налоговый кодекс, которые предусматривают ответственность для владельцев незарегистрированных объектов. Нарушители должны будут заплатить налог в двойном размере. Поэтому самое время поставить на кадастровый учет такие постройки, чтобы избежать санкций.
Правда, возникает вопрос, как власти будут вести учет незарегистрированных построек, если граждане сами о них не сообщат. Инструментов контроля в данной сфере фактически нет, так что санкции могут остаться декларативными. Это не касается тех, кто собирается зарегистрироваться в жилом помещении — для этого необходимо оформить документы, в том числе и в кадастровой палате.
Третий момент — новые карты межевания. Среди земельных споров частая категория — конфликт между соседями, которые не могут договориться о границах своих участков. Эта проблема берет начало с 2008 года, когда обязательное межевание садовых участков не требовалось, поэтому карты носили формальный характер, не соответствуя реальным границам. Чтобы привести карты в порядок, власти обязали собственников земель указать их актуальные границы, иначе участок нельзя продать или передать по наследству. Новые требования действуют с 1 января этого года. Пока не так много собственников обновили межевые данные, но в будущем это даст свои результаты.
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