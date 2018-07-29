«Донавтовокзал» оценил аренду своего холла дороже самых дорогих ТЦ России

Руководство «Донавтовозала» решило поправить пошатнувшееся финансовое положение за счет малого бизнеса. Арендная плата павильонов в здании автовокзала выросла на 150%. Бизнесмены негодуют, такие цены невозможно оправдать никакими экономическими вливаниями. 20-метровый склад обойдется в 500 тысяч рублей ежемесячно. К слову, аренда магазина в ТЦ «Горизонт» стоит около 3000 рублей за квадратный метр. В здании же автовокзала аренда одного квадратного метра обойдется в 33000 рублей.

«Очевидно, что созданием конкуренции и нереальной стоимостью за помещения они просто пытаются «выжить» меня со своей территории» — рассказал индивидуальный предприниматель порталу Блокнот.