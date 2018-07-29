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«Донавтовокзал» оценил аренду своего холла дороже самых дорогих ТЦ России
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«Донавтовокзал» оценил аренду своего холла дороже самых дорогих ТЦ России 

Деловое сообщество 1 час назад
Руководство «Донавтовозала» решило поправить пошатнувшееся финансовое положение за счет малого бизнеса. Арендная плата павильонов в здании автовокзала выросла на 150%. Бизнесмены негодуют, такие цены невозможно оправдать никакими экономическими вливаниями. 20-метровый склад обойдется в 500 тысяч рублей ежемесячно. К слову, аренда магазина в ТЦ «Горизонт» стоит около 3000 рублей за квадратный метр. В здании же автовокзала аренда одного квадратного метра обойдется в 33000 рублей.
«Очевидно, что созданием конкуренции и нереальной стоимостью за помещения они просто пытаются «выжить» меня со своей территории» — рассказал индивидуальный предприниматель порталу Блокнот.
Автовокзал Ростова погряз в долгах перевозчикам. Суды следуют один за другим, однако даже приставы не могут приструнить руководство «Донавтовокзала». Долги компании перед транспортниками превысили 100 млн рублей, в общей сложности своих денег ждут 17 компаний. Не так давно УФАС обвинило руководство в организации картельного сговора с одним из перевозчиков. Видимо не за горами новый иск, ведь стоимость аренды далеко не одинакова для разных торговых точек. Например на всем известном ресурсе объявлений можно найти предложения о сдаче помещения внутри здания, согласно которому один квадратный метр будет стоить предпринимателям 2 500 рублей, что в разы меньше фактических сумм уже сданных территорий.
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