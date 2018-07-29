Москвичка пригрозила пустить газ и взорвать дом на юге города

Состоящая на учете у психиатра жительница Москвы пригрозила пустить газ и взорвать соседей. Напуганные жители дома вызвали специалистов. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

Дверь в квартиру «бытовая террористка» решила не открывать и продолжала угрожать, что пустит газ. В итоге из дома эвакуировали 19 человек.

Прибывшие специалисты «Мосгаза» отключили подачу топлива. Спасатели вместе с полицией вскрыли дверь. Женщину передали врачам, а жильцам разрешили вернуться в квартиры.