ФСК «Лидер» выводит на рынок новый проект — ЖК «Датский квартал»

Финансово-строительная корпорация «Лидер» объявила о старте нового проекта в сегменте комфорт-класса — ЖК «Датский квартал». Объем инвестиций в проект составляет 19,6 млрд рублей. Стоимость квартир на этапе старта продаж начинается от 2,6 млн рублей, минимальная цена квадратного метра в проекте — 81 тысяч рублей.

«Это уже второй проект ФСК «Лидер» на севере ближайшего Подмосковья . Наш опыт подтверждает перспективность направления и его высокую востребованность у покупателей как из Москвы , так и из области. По нашим прогнозам, более 90% сделок в новом комплексе будут заключаться покупателями, приобретающими жилье для собственного проживания, доля инвестиционных сделок ожидается на уровне 8-9%», — рассказал президент ФСК «Лидер» Владимир Воронин

В состав ЖК «Датский квартал» входят пять жилых домов переменной высотности от 9 до 22 этажей. Отличительной особенностью комплекса, спроектированного архитектурным бюро «Остоженка», является большая вариативность планировок — только в третьем корпусе их запроектировано более 40, включая двухуровневые квартиры, компактные студии, квартиры евроформата, квартиры с панорамным остеклением, с окном в ванной комнате и увеличенной площадью кухни.

Минимальная площадь квартиры составляет 25 кв. метров, максимальная — 147 кв.метров. На первых этажах предусмотрены кладовые комнаты для хранения крупногабаритных вещей, подземные паркинги комплекса рассчитаны на 1086 машиномест.

Проект включает разнообразную социальную и коммерческую инфраструктуру, в том числе школу и два детских сада, медицинский центр, магазины, кафе и сервисы услуг. На благоустроенной территории комплекса разместятся детские и спортивные площадки.

«Датский квартал» возводится в пять очередей, первая из которых будет завершена в 2021 году. В составе первой очереди строятся жилой дом на 1036 квартир, а также подземный паркинг.