Сколько стоит купить остров

Собственный остров — уже привычный атрибут для состоятельных людей. Они хотят проводить отдых без оглядки на журналистов и просто любопытных людей. Только вот в интернете редко публикуют объявления из серии: «Продаётся остров. Цена договорная». Как же заключают такие сделки? News.ru разбирался в этом вопросе.

Оказывается, есть специальные агентства, где можно не только арендовать, но и приобрести остров. Нужно только связаться с риэлтором и договориться о дате осмотра. Как правило, расходы по транспорту компания берёт на себя. Покупателю нужно лишь определиться, какой остров ему нужен.

При этом географический разброс будущей собственности довольно большой: Европа, Азия, Америка. Так, например, в одной из компаний предлагают греческий остров в Ионическом море, чья общая площадь составляет 5,4 млн квадратных метров. Купить его можно за $44,6 млн Участок суши славится своими оливковыми деревьями — их там около 4000. «Этот остров идеально подходит для роскошного курорта с частными виллами и гаванью», — говорится в описании к нему.

В то же время, остров на берегу Панамского залива продаётся за $38 млн Его площадь — примерно 6 млн «квадратов». И хотя никакой инфраструктуры там пока нет, его владельцу не сложно будет придумать, как его использовать. Например, построить отели или даже целый развлекательный город — с магазинами, танцевальными площадками и пляжами.

При этом один из островов Фиджи , с частично развитой инфраструктурой можно приобрести за $26 млн Площадь этого частного рая на Тихом океане — около 12 млн квадратных метров.

Самые-самые

Гавайский остров Ланаи основатель компании Oracle Ларри Эллисон приобрёл за $600 млн За эти деньги он получил 98% суши вместе с городом на 3200 человек и двумя отелями Four Seasons. Стоимость одной ночи в этих отелях — примерно $20 тысяч.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Mark Richards

Основатель компании Oracle Ларри Эллисон

«Серебро» досталось Lisbon Island (Лиссабонский остров). Он расположен недалеко от столицы Португалии . Его стоимость — $310 млн Инвесторы планируют открыть там курорт.

«Бронза» — у таиландского острова Rangyai Island (Рангуай). Его продают за $160 млн Будущем владельцу обещают песчаные пляжи, усеянные зелёными тропическими лесами, и приятную атмосферу для отдыха.

Для простых смертных

Но не только миллионеры в состоянии приобретать острова. Те, кто располагают более скромными суммами, тоже могут себе позволить такую покупку. Например, небольшой участок суши Chandler Island (остров Чендлер), который относят к штату Мэн , продают почти за $40 тысяч. Его общая площадь — 43,5 тысячи «квадратов».

Вторым бюджетным предложением стал остров на территории Онтарио ( Канада ). Его площадь — около 4 тысяч квадратных метров. На острове сохранились рыбацкие постройки XIX века. И, наверное, там можно создать исторический центр, где люди попадают в прошлое и учатся ловить рыбу, как это делали предки. Чуть дороже — за $105 тысяч продают остров в другой канадской провинции, Британской Колумбии . Площадь острова — 12,1 тысяч квадратных метров. С точно такой же площадью остров, расположенный в Мексике , на границе с Техасом, стоит уже $145 тысяч.

Сила желания

В конце 1970-х один из самых эксцентричных миллионеров в мире, Ричард Брэнсон тоже приобрёл себе остров. Несмотря на то, что изначальная стоимость была несколько миллионов долларов, бизнесмен купил его за несколько сотен тысяч. Как это произошло?

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Paul Grover

Основатель компании Virgin Airlines Ричард Брэнсон

Сначала романтик Брэнсон захотел поразить девушку. Он сообщил ей, что собирается купить целый остров, хотя и не располагал нужной суммой денег. Бизнесмен вместе со своей возлюбленной и риэлтором прилетели на Неккер, один из Виргинских островов. И на вопрос, сколько он стоит, представитель агентства ответила, что $6 млн Таких денег у будущего основателя Virgin Airlines ещё не было — его компания только набирала обороты. И Брэнсон предложил за остров $100 тысяч — это была вся сумма, которой он располагал. Риэлтор отказалась сделать скидку, и сделка не состоялась.

Через год компания Брэнсона стала более успешной. Он снова вернулся к покупке острова, который никто так и не решился приобрести. В итоге предприниматель купил Неккер за $180 тысяч. Сегодня там расположен элитный курорт.

И даже если вам не по карману приобрести часть суши в море или океане, кто знает, что произойдёт через год. Возможно, очень скоро и ваши дела пойдут в гору, и собственный остров уже не будет казаться чем-то нереальным.