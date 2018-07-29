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Донские обманутые дольщики требуют им выдать квартиры, равные по площади недостроенному жилью
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Донские обманутые дольщики требуют им выдать квартиры, равные по площади недостроенному жилью 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Первые дольщиик должны получить квартиры уже в этом году
Обманутые дольщики Ростовской области создали петицию, в которой заявили, что региональный закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области» противоречат Конституции РФ. По их мнению, если дольщикам выдадут жилье с меньшей площадью или количеством комнат, чем в их недостроенных домах, то это нарушит их права.
Обманутые дольщики потребовали внести в закон поправки, которые бы не позволили им выдать более маленькую, чем на проблемном объекте, квартиру.
— За исключением случаев получения инвестором от пострадавшего участника письменного согласия на уменьшение общей площади и (или) количества комнат предостав ляемой квартиры, — добавили в петиции дольщики.
Они попросили предусмотреть денежные компенсации тем, кто получит более маленькое жилье. Кроме того, активисты считают, что государство должно предоставить им бесплатные земельные учатки для строительства по стоимости, эквивалентной договорам долевого участия.
Ранее глава администрации города Виталий Кушнарев обещал, что уже в этом году первые обманутые дольщики получат свои квартиры.
А с июля 2018 года в России начали действовать поправки в закон о долевом строительстве, которые ужесточили требования к застройщикам и изменили механизм их работы.
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