На правобережье Красноярска в новостройке рухнул потолок

В красноярской новостройке рухнул потолок и чуть не придавил жителей.

Об инциденте сообщили в соцсетях пострадавшие. Всё произошло в микрорайоне «Белые росы» по адресу Карамзина, 6. Толстый слой штукатурки рухнул ночью прямо на том месте, где спали жители.

«Сначала отвратительный треск, потом потолок начал падать. Чудом проснулась, увидела…еще несколько секунд и все..», — рассказывает жительница. К счастью, никто не пострадал. Владельцы квартиры собираются обратиться с жалобой в управляющую компанию и готовятся подать иск к застройщику.

Напомним, в начале лета в микрорайоне «Белые росы» 8 домов и четыре объекта соцкультбыта остались без воды и канализации. Пока управляющая компания, коммунальщики и власти города решали, кто должен обслуживать насосную станцию, люди несколько дней сидели без воды. При этом канализационные стоки топили подвалы.