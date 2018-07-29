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Жительница Минусинска лишилась денег после регистрации на сайте
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Жительница Минусинска лишилась денег после регистрации на сайте 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
В Минусинске 22-летняя девушка лишилась 11 тысяч рублей после регистрации на сайте недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Потерпевшая смотрела в интернете объявления о продаже квартир по выгодным условиям. Ее заинтересовал один сайт, поэтому она решила не нем зарегистрироваться.
«При заполнении анкеты ей предложили указать свои анкетные, а также паспортные данные. Кроме того, она отразила реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код, информация о котором содержится на оборотной стороне карты», — говорится в сообщении.
Сразу после регистрации с ее карты списали деньги, а доступ к информации на сайте так и не был предоставлен. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.
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