Жительница Минусинска лишилась денег после регистрации на сайте

Минусинске 22-летняя девушка лишилась 11 тысяч рублей после регистрации на сайте недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Потерпевшая смотрела в интернете объявления о продаже квартир по выгодным условиям. Ее заинтересовал один сайт, поэтому она решила не нем зарегистрироваться.

«При заполнении анкеты ей предложили указать свои анкетные, а также паспортные данные. Кроме того, она отразила реквизиты банковской карты, в том числе трехзначный код, информация о котором содержится на оборотной стороне карты», — говорится в сообщении.

Сразу после регистрации с ее карты списали деньги, а доступ к информации на сайте так и не был предоставлен. В настоящее время полицейские устанавливают личность злоумышленника.