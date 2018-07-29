Пожарные Приморья потушили огонь в квартире жилого дома

По прибытии с Артема на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что в жилом помещении горели диван и часть стены.

В течение получаса возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 3 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Профессиональные действия пожарных помогли отстоять квартиру. На тушении работали 5 человек личного состава и 1 единица техники.