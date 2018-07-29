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Пожарные Приморья потушили огонь в квартире жилого дома
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Пожарные Приморья потушили огонь в квартире жилого дома 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В поселке Угловое на улице Берзарина загорелась квартира, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По прибытии с Артема на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что в жилом помещении горели диван и часть стены.
В течение получаса возгорание было локализовано и полностью ликвидировано. Общая площадь распространения огня составила 3 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал. Профессиональные действия пожарных помогли отстоять квартиру. На тушении работали 5 человек личного состава и 1 единица техники.
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