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НАСА показало проекты жилья на Марсе
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НАСА показало проекты жилья на Марсе 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
НАСА представило работы финалистов конкурса по разработке жилья для астронавтов на Марсе. Видео опубликовано в YouTube.
Первое место заняла команда из Арканзаса, которая предложила с помощью роботов собрать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе и распечатать дом с помощью 3D-принтеров. По мнению авторов проекта, это позволит увеличить площадь здания.
Пятерка финалистов поделила между собой призовой фонд в размере ста тысяч долларов. Всего в конкурсе, объявленном в 2014 году, участвовали 18 команд со всего мира.
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