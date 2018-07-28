Недвижимость в Греции: пожары не повлияли на спрос

Москва, 28 июля — «Вести. Экономика» По заключению экспертов, в масштабах трагедии, произошедшей в Афинах, во многом виноваты сами владельцы сгоревших домов. Свыше 40% объектов сгоревшей недвижимости были построены незаконно: перекрывали выходы к дорогам, к пляжу, к выездам из населенных пунктов. Кроме того, большая часть не была застрахована. Находящимся в экономическом упадке грекам это просто не по карману. В этой ситуации «на помощь» приходят скупающие земли иностранные инвесторы, среди которых самые активные — китайцы и арабы. Рассказывает Наталья Семиониди.

Самый ценный актив Греции — это ее земли. Но страшная «беда» — в отсутствии контроля за выполнением обязательств застройщиков и надзорных служб, которые принимают вновь построенные объекты недвижимости. Остается надеяться, что пожары заставят греческое правительство изменить подход к надзору за застройкой, а самих греков быть ответственными перед законом и не нарушать те из них, которые могут стоить им жизни. Случившаяся трагедия пока никак не повлияла на инвестиционную привлекательность и стоимость недвижимости в Элладе. На сегодняшний день Греция — единственная страна, которая предлагает иностранцам, приобретающим жилье, так называемую «золотую визу». Этот документ, по сути, вид на жительство с незначительными ограничениями. Срок действия — 10 лет. Квартира или дом должны стоить не менее 250 тысяч евро. Дополнительными бонусами такой сделки станут: бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование для детей (в садиках, школах и даже вузах), возможность открыть и вести собственный бизнес в Греции. Если же вы купите объект стоимостью дешевле 250 тысяч евро, то полагается счет в европейском банке, на котором можно, как минимум, аккумулировать сбережения в евро.

В 2017 году Греческое правительство выдало более 7 217 «золотых виз» китайцам, 1684 — туркам и 892 — россиянам. «Китайцы покупают недвижимость стремительно быстро последние 3 года: нанимают он-лайн риелтора, по приглашению прилетают в страну на 3-4 дня, просматривают объекты, выбирают, оплачивают часто наличными, — комментирует ситуацию на рынке недвижимости Хриса Мелитиду, сотрудник риэлтерского агентства „Golden home“: „В основном китайцев интересуют небольшие коттеджи в крупных поселках на островах или удачно расположенные в прибрежных районах квартиры в Афинах или Салониках. Турки проявляют не меньшую активность, но по другим причинам: за последние 3 года мы наблюдаем достаточно беспокойную политическую обстановку в Турции. Местное население, по сути, обустраивает для себя в соседней Греции второй дом на случай беспорядков, революции и войны“. Греция у россиян в списке ТОП — 5 стран для обустройства летней резиденции и „запасного аэродрома“. Недвижимость в стране, особенно на островах, активно продается на российском рынке с 2000 — х годов. Предложений много: от вилл с бассейнами и вертолетными площадками до небольших квартир в центральных районах греческой столицы. Ценник на объект может варьироваться от 5 000 евро до 50 млн евро. Для 12% покупателей жилье в Греции — это дача у моря. Но даже такие владельцы уже через несколько лет хотят, чтобы актив приносил доход. Именно так поступают оставшиеся 88% домовладельцев, которые при покупке скорее инвестируют в прибыльный бизнес, чем обустраивают милое гнездышко на берегу моря.

Россияне сегодня покупают в Греции жилье, потому что это комфортная и понятная, близкая по духу страна, с прекрасным климатом, расслабленным образом жизни, вкусной едой, интересным шопингом и хорошей экологией. Грецию называют „легкими Европы“. В стране законом запрещено строительство тяжелых промышленных производств. Территория Эллады на 73% состоит из реликтовых хвойных лесов, и, так как туризм приносит сегодня в местный бюджет 68% всех денежных средств, греки заинтересованы в сохранении первозданной красоты и чистоты природы, на которую, собственно, и едут гости со всего мира.

»Бриллиантовыми" локациями для покупки жилья греки считают: Халкидики, острова Кикладского архипелага, некоторые пригородные районы Афин и Салоников. Русского покупателя именно там и можно встретить чаще всего. Китайцы смотрят на вопрос инвестиций более глобально. Поскольку греческая экономика по-прежнему в упадке, местное правительство уступает глобальные стройки иностранцам, так как своих финансовых ресурсов на развитие инфраструктуры городов нет. За последние 3 года греческое руководство заключило 34 договора на строительство крупных жилых объектов и даже целых районов. Самым ярким примером можно считать проект «Hellinikon», работы над которым начались в 2018 году на месте старого аэропорта Афин. Это самый дорогостоящий проект в истории современной Греции под управделом компании «LAMDA Development». Объем инвестиций китайских и арабских инвесторов составит порядка 8 миллиардов евро в следующие 5 лет. Территория в 2 млн м2, которую планируют застроить 5* отелями, жилыми домами, школами, маринами и торговыми центрами, по прогнозам специалистов, повысит стоимость жилья в соседних районах минимум в 2,5 раза.

Как утверждает частный управляющий объектами недвижимости Стелиос Саввас, на покупке недвижимости в Афинах сейчас можно сколотить состояние: «Афины — самая „дешевая“ европейская столица. Но, в то же время, туристы приезжают сюда круглогодично в огромном количестве. В 2018 году Афины посетят на 6 млн туристов больше, чем в 2017. Эти люди не хотят платить от 70 до 300 евро за ночь в отеле. Туристам, которые приезжают в Афины на несколько дней, нужно бюджетное, практичное, но современно оформленное жилье в центре города. Именно поэтому платформа Airbnb сегодня не только экономит деньги миллионам туристов в Греции, но и зарабатывает их владельцам квартир и домов в стране». У Стелиоса Савваса порядка 12 объектов недвижимости в управлении. Все они — в центральных районах Афин. Средняя рыночная стоимость каждого — 40 000 евро. Каждая из квартир приносит хозяевам от 7 000 до 25 000 евро в год. Стелиос находит удачно расположенные квартиры в городе, выкупает их, ремонтирует, сдает туристам на Airbnb. Через год квартира выставляется на продажу. Сейчас в Афинах такие ∎раскрученные∎ объекты чаще всего выкупают китайцы. Чистая прибыль продавца зачастую превышает себестоимость объекта в 10 раз. Квартира остается в управлении у частного управляющего, который ведет дела за 20-25% от годового дохода. Отличная сделка, но заключить ее получится всего 2 раза за трехлетний период. Греческое правительство ограничивает покупателей недвижимости большими налоговыми сборами. Если вы захотите купить больше, чем 2 квартиры в течение 3-х лет, то за каждую следующую сделку заплатите дополнительно 24% от кадастровой стоимости квартиры в казну государства.

При оформлении сделки купли/продажи иностранцу следует учитывать дополнительные расходы: 2% — риелтору, нашедшему квартиру, 2% — юристу, оформившему сделку, 2% — нотариусу, 550 евро — регистрационная пошлина. И налог на покупку недвижимости 3,19%. Текущие расходы на содержание жилья: коммунальные услуги, электричество, отопление, садовник, уборка дома, — составят порядка 200 евро в месяц для квартиры площадью до 100 м2. В каждом районе Греции расценки на коммунальные услуги свои. Греки не страхуют жилье, так как для этого нужно выделить порядка 1500 евро в год из семейного бюджета. Но в случае пожара или наводнения, которые случаются в Греции достаточно часто, государство компенсирует потери. Правда, исключительно по мере возможности. Пожар, который случился в южном пригороде Афин, нанес ущерб почти 2000 домов. Греческое правительство выплатит пострадавшим семьям по 5 000 евро. А тем, у кого 3-е детей и более, полагается 6 000 евро. Общий ущерб оценивают приблизительно в 0,7 млрд евро. Что будет на сожженных территориях — пока непонятно. Возможно, новый инвестиционный проект, деньги на который охотно дадут китайцы или арабы.