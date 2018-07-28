В Кургане в квартире рабочие нашли змею

Небольшую черную змейку рабочие, делавшие ремонт в квартире на первом этаже дома 105 по улице Коли Мяготина в Кургане , заметили не сразу. Притаившись, она лежала на полу и внешне напоминала обычную палку. Как только в квартире начались активные работы, змея, видимо, испугавшись, начала уползать. Увидев, ползущую змейку, рабочие сначала испугались, а потом «загуглив» узнали, что это не опасный для человека ужик.

Как он попал в квартиру — загадка. Возможно, кто-то из жильцов держал его вместо домашнего питомца. Спасаясь от неволи уж добрался до подвала. Убивать ужа рабочие не стали, они выпустили его в траву недалеко от дома.

Источник превью: t-l.ru