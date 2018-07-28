Хроническим больным жителям Саратовской области выдали новое жилье

Леонид Писной. "В 2018 году это первое распределение жилых помещений среди граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний", — отметил депутат Саратовской областной Думы

Депутат также подчеркнул, что в этом году, благодаря жесткой позиции председателя Госдумы Вячеслава Володина и решению губернатора Валерия Радаева поставлена задача исполнить судебные постановления по выдаче квартир.

Улучшение жилищных условий осуществляется за счет средств областного бюджета. В 2018 году первоначально на эти цели предусмотрено 18,2 миллиона рублей. В феврале Валерий Радаев на личном приеме граждан встретился с представителями семей, имеющих детей с инвалидностью и стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. По поручению губернатора из бюджета области дополнительно было направлено 59,6 миллионов рублей.

«Принятые меры начали давать эффект, это только первая ласточка. Только в Саратове строятся 42 квартиры, которые в ближайшее время смогут принять новоселов», — рассказал Леонид Писной.

С 2012 года гражданам указанной категории в Саратовской области было предоставлено 115 квартир.