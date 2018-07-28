Ещё
Хроническим больным жителям Саратовской области выдали новое жилье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хроническим больным жителям Саратовской области выдали новое жилье 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области распределили семь квартир. Обладателями нового жилья в Энгельсе стали граждане, страдающие хроническими заболеваниями. Им достались квартиры площадью 38,1 и 44 квадратных метров, расположенных в двух новых домах на проспекте Строителей.
"В 2018 году это первое распределение жилых помещений среди граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний", — отметил депутат Саратовской областной Думы Леонид Писной.
Депутат также подчеркнул, что в этом году, благодаря жесткой позиции председателя Госдумы Вячеслава Володина и решению губернатора Валерия Радаева поставлена задача исполнить судебные постановления по выдаче квартир.
Улучшение жилищных условий осуществляется за счет средств областного бюджета. В 2018 году первоначально на эти цели предусмотрено 18,2 миллиона рублей. В феврале Валерий Радаев на личном приеме граждан встретился с представителями семей, имеющих детей с инвалидностью и стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. По поручению губернатора из бюджета области дополнительно было направлено 59,6 миллионов рублей.
«Принятые меры начали давать эффект, это только первая ласточка. Только в Саратове строятся 42 квартиры, которые в ближайшее время смогут принять новоселов», — рассказал Леонид Писной.
С 2012 года гражданам указанной категории в Саратовской области было предоставлено 115 квартир.
САРАТОВ24: последние новости
Депутаты разрешили выделять обманутым дольщикам жилье меньшей площади, чем было в проблемном доме С начала года в Саратовской области 350 военнослужащих получили жилье Эксперты рассказали, как спастись от жары в квартире
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин53
Лавров ответил на требование Армении185
Решена судьба визовых центров в России30
В Госдуме обрадовали россиян172
«От смеха читать не смог»: что не так с украинским учебником280
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США В мире
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение