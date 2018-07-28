Недолго стройте. Как в Рязани решается проблема обманутых дольщиков

В области остаются дома, достроить которые должны были еще несколько лет назад. Есть ли у владельцев квартир в этих долгостроях шанс справить новоселье в ближайшем будущем?

Острая тема

Спустя полгода «АиФ-Рязань» вновь поднимает тему обманутых дольщиков. Тем более что эта тема в нашем регионе, по словам министра строительного комплекса региона Вячеслава Меньшова, по-прежнему — достаточно острая. В числе главных эта тема была и на недавнем заседании правительства области, на котором вице-губернатор Игорь Греков поручил активизировать работу по решению проблем обманутых дольщиков.

Всё же признаем, что проблему эту постепенно решают. Так, на 1 июля 2017 года в регионе было 28 жилых домов, срок передачи квартир в которых застройщики нарушили.

«Почти в каждом случае приходится искать свой способ решения, — поясняет Вячеслав Меньшов , — это оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, защита в судах интересов дольщиков, организация ЖСК. Были и случаи смены застройщика. Причём меры принимаем до появления оснований для включения объекта в реестр проблемных».

Итог проделанной работы: по состоянию на 1 июля этого года с нарушением срока строится 13 домов.

«По оставшимся неисполненным договорам работу завершим в течение 2018-2019 годов, — продолжает министр. — Так уже в этом году мы восстановим права участников долевого строительства 11 объектов, в 2019 году — последних двух».

Сдвигают сроки

Вице-губернатор напомнил, что по всем проблемным объектам в минстрое региона разработали «дорожные карты». В числе этих объектов и ЖК «Виктория». Согласно «дорожной карте» этот комплекс достроят в декабре этого года. Но, как рассказал редакции Вячеслав Меньшов, объект планируется сдать в эксплуатацию досрочно — в III квартале текущего года.

«В настоящее время строители завершают работы в доме, активно ведут благоустройство, — рассказывает министр, — идёт подготовка документации, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию».

Дольщики ЖК «Виктория», правда, пока скептически настроены.

«Ждём сдачи дома уже третий год, — напоминает одна из дольщиц Евгения Ланская, — и не верим, что сдадут в III квартале. Из года в год слышим одни только обещания…»

Но пока по ЖК «Виктория» вопросов нет. Сдадут ли его в обещанные сроки или нет, узнаем в III квартале.

Но, увы, в регионе есть ряд объектов, где сдвигаются сроки сдачи по независящим от областных властей причинам. По словам Игоря Грекова, он обратился к руководству прокуратуры Рязанской области и регионального УМВД с просьбой оказать помощь в решении вопроса, касающегося одного из домов, по которому на сегодняшний день не определён механизм завершения строительства.

«Руководство компании отказывается от предложений о взаимодействии в решении проблем дольщиков, — рассказывает вице-губернатор. — Хотя правительство региона и предложило несколько способов решения вопроса по достройке дома».

Появился посредник

При этом в минстрое региона напоминают: проблем во многих случаях дольщики могли бы избежать.

«Самая распространённая ошибка среди людей, которые решили стать дольщиками, — заключение любого другого договора, кроме договора участия в долевом строительстве с государственной регистрацией в органах Росреестра , — поясняет Вячеслав Меньшов. — Это очень важный момент: договор считается заключённым только после такой регистрации. Она подтверждает, что данное помещение продано только один раз, и застройщик вправе получить деньги только после этого момента. Недопустимо заключение договоров бронирования, займа и по другим «серым» схемам и оплата по таким договорам».

Важные решения для защиты дольщиков, наконец-то, приняли и на федеральном уровне.

Решения, которые уже в ближайшем будущем априори помогут избежать появления обманутых дольщиков.

Председатель правления Рязанской единой ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов напоминает, что с начала июля вступил в силу Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов:

«Этот документ включает механизм банковского контроля. По сути, дольщик покупает квартиру у банка, перечисляя ему деньги. А банк, в свою очередь, передаёт деньги застройщику, но только после сдачи дома в эксплуатацию. Это нововведение защищает интересы дольщиков. Но как новый механизм будет работать на практике, не понятно. Закон только вступил в силу».