​Застройщики: «Отказ от долевого строительства может снизить качество возводимого жилья» 

Казанский репортер: последние новости

Казанцев приглашают посмотреть на полное затмение Луны 27 июля

В Татарстане погиб драматург Гафур Каюмов, упав в оркестровую яму

В Казани митинг против повышения пенсионного возраста собрал 300 человек