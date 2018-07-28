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Отремонтированы 12 миллионов квадратных метров асфальта в Москве
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Отремонтированы 12 миллионов квадратных метров асфальта в Москве 

Вечерняя Москва 52 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Планируется продолжить ремонт с 20 миллионами квадратов асфальтового покрытия.
С начала года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальта, рассказал Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы.
Он добавил, что 2018 год требует быстрого реагирования на необходимость изменений. Это связано с тем, что многие работы были приостановлены во время ЧМ-2018.
Бирюков также отметил, что после завершения чемпионата реализация всех планов была продолжена. В том числе, разворачиваются масштабные работы по ремонту асфальтового покрытия не только города, но и дворов.
— Примерно 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано, сегодня уже около 12 миллионов квадратных метров сделано, — объяснил вице-мэр.
Он также отметил: для ремонта применяются самые передовые технологии с долгим сроком службы. Об этом сообщает РИА Новости.
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