Отремонтированы 12 миллионов квадратных метров асфальта в Москве

Планируется продолжить ремонт с 20 миллионами квадратов асфальтового покрытия.

С начала года в Москве отремонтировали около 12 миллионов квадратных метров асфальта, рассказал Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что 2018 год требует быстрого реагирования на необходимость изменений. Это связано с тем, что многие работы были приостановлены во время ЧМ-2018.

Бирюков также отметил, что после завершения чемпионата реализация всех планов была продолжена. В том числе, разворачиваются масштабные работы по ремонту асфальтового покрытия не только города, но и дворов.

— Примерно 20 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия будет отремонтировано, сегодня уже около 12 миллионов квадратных метров сделано, — объяснил вице-мэр.

Он также отметил: для ремонта применяются самые передовые технологии с долгим сроком службы. Об этом сообщает РИА Новости.