Государство будет страховать квартиры граждан, проживающих в опасных районах

Речь идёт о жилье в зонах, подверженных чрезвычайным ситуациям — наводнениям, оползням, пожарам. Соответствующий закон 28 июля одобрил совет Федерации

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев подчеркнул на пленарном заседании, что граждан, которые застраховали свои дома и квартиры, будут переселять в новое жильё с оформлением его в собственность. Сейчас, если произошло ЧС, то людям, как правило, предоставляют квадратные метры через соцнайм.

Страхование жилья в России не очень распространено. Чаще всего страховки оформляют на большие частные дома и дорогие квартиры. Но в Правительстве, которое и стало автором инициативы, уверены, что госстрахование придётся соотечественникам по душе. Тем более, что поправки в законодательство содержат и некие 2стимулы» для этого.

Например, права граждан, по «обмену предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма» ограничат и появится запрет для собственников утраченных жилых помещений на приватизацию предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма.