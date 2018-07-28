Ещё
Государство будет страховать квартиры граждан, проживающих в опасных районах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Государство будет страховать квартиры граждан, проживающих в опасных районах 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Речь идёт о жилье в зонах, подверженных чрезвычайным ситуациям — наводнениям, оползням, пожарам. Соответствующий закон 28 июля одобрил совет Федерации.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев подчеркнул на пленарном заседании, что граждан, которые застраховали свои дома и квартиры, будут переселять в новое жильё с оформлением его в собственность. Сейчас, если произошло ЧС, то людям, как правило, предоставляют квадратные метры через соцнайм.
Страхование жилья в России не очень распространено. Чаще всего страховки оформляют на большие частные дома и дорогие квартиры. Но в Правительстве, которое и стало автором инициативы, уверены, что госстрахование придётся соотечественникам по душе. Тем более, что поправки в законодательство содержат и некие 2стимулы» для этого.
Например, права граждан, по «обмену предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма» ограничат и появится запрет для собственников утраченных жилых помещений на приватизацию предоставленного им другого жилого помещения по договору социального найма.
Парламентская газета: последние новости
Самострой будут сносить по-новому Минстрой предложил упростить порядок перевода садовых домов в жилые Контроль по предоставлению жилья для детей-сирот передадут регионам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме обрадовали россиян110
Зачем Армения пошла на резко антироссийский шаг512
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением63
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона49
Скандал с госизменой в России получил развитие73
Видео
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
03:05
Путин присоединился к крестному ходу
Общество
01:12
РФ анонсировала новое стратегическое вооружение
Армия Войска
01:32
Бегство нелегалов после прибытия в Европу попало на видео
В мире Европа
00:40
Сестра обвинила СМИ в «убийстве» Кобзона
Шоу-бизнес
00:40
Кобзон впал в кому
Шоу-бизнес
01:18
РПЦ выдвинула обвинение Константинополю
Общество
02:34
В Госдуме обрадовали россиян
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение