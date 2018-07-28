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Спасаясь от пожара, житель дома на проспекте Ветеранов выпрыгнул с 6 этажа
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Спасаясь от пожара, житель дома на проспекте Ветеранов выпрыгнул с 6 этажа 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
На шестом этаже дома на Проспекте Ветеранов загорелась квартира, из нее выпрыгнул мужчина пострадавшему оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Пожар в доме начался вечером 27 июля.
На шестом этаже загорелась обстановка в однокомнатной квартире на площади 12 квадратных метров.
Спасаясь от огня из квартиры в окно выпрыгнул мужчина.
Он приземлился на расстеленное внизу соседями покрывало.
По информации МЧС, пострадавшего со множественными переломами доставили в больницу.
Пожар в однокомнатной квартире локализовали к 18.20.
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