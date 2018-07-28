Спасаясь от пожара, житель дома на проспекте Ветеранов выпрыгнул с 6 этажа

На шестом этаже дома на Проспекте Ветеранов загорелась квартира, из нее выпрыгнул мужчина пострадавшему оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. Пожар в доме начался вечером 27 июля.

На шестом этаже загорелась обстановка в однокомнатной квартире на площади 12 квадратных метров.

Спасаясь от огня из квартиры в окно выпрыгнул мужчина.

Он приземлился на расстеленное внизу соседями покрывало.

По информации МЧС, пострадавшего со множественными переломами доставили в больницу.

Пожар в однокомнатной квартире локализовали к 18.20.