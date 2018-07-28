Застройщик проблемного дома в Васильково возобновил строительство многоэтажки

В Васильково возобновлено строительство проблемного дома №3 по улице Западной. Однако срок ввода объекта в эксплуатацию пока не определён, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области

Застройщик сможет сдать многоквартирный дом после того, как он будет присоединён к системе водоснабжения и водоотведения. Компания ООО «Комфорт», которая занимается возведением объекта, продлила разрешение на строительство до 31 декабря. Фирма также подала заявление о сокращении срока запрета на сделки по регистрации договоров с дольщиками, который действует до 24 октября.

Ранее калининградец взыскал с ООО «Комфорт» 350 тысяч рублей, так как вовремя не получил свою квартиру.