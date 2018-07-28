Недвижимость: Поселите вашего студента в Санкт-Петербурге!

Сегодня для этого открываются широкие возможности.

Санкт-Петербург является очень популярным направлением среди абитуриентов, желающих получить образование в крупном городе. В северной столице огромное количество высших и средних профессиональных учебных заведений. И, конечно же, будущие студенты и их родители рассматривают варианты приобретения жилья стартового уровня, а именно квартиры-студии у метро.

В Агентстве недвижимости «НОВОСТРОЙКИ. СПБ» представлено большое количество квартир-студий в сданных домах, с отделкой, в шаговой доступности от метро и по очень привлекательным ценам. Здесь вам не только подберут наилучший вариант недвижимости и «под ключ» сопроводят сделку, но и организуют бесплатные экскурсионные туры из Петрозаводска в Санкт-Петербург. А также здесь есть возможность купить квартиру в Петербурге, не покидая Петрозаводска.

Также напоминаем, что весь июль и август при покупке недвижимости в агентстве «НОВОСТРОЙКИ. СПБ», вы получите в подарок на выбор:

— услугу по переезду «от подъезда до подъезда» из Карелии в Санкт-Петербург или — сертификат номиналом 15 000 рублей на покупку бытовой техники.

Благодаря такому подарку можно значительно быстрее въехать в новую квартиру!

НОСТРОЙКИ. СПБ — НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ!

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Адрес: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49, МФЦН, офис 12 (2 этаж).