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Недвижимость: Поселите вашего студента в Санкт-Петербурге!
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Недвижимость: Поселите вашего студента в Санкт-Петербурге! 

Карельские вести 56 минут назад
Фото: Карельские вести
Сегодня для этого открываются широкие возможности.
Санкт-Петербург является очень популярным направлением среди абитуриентов, желающих получить образование в крупном городе. В северной столице огромное количество высших и средних профессиональных учебных заведений. И, конечно же, будущие студенты и их родители рассматривают варианты приобретения жилья стартового уровня, а именно квартиры-студии у метро.
В Агентстве недвижимости «НОВОСТРОЙКИ. СПБ» представлено большое количество квартир-студий в сданных домах, с отделкой, в шаговой доступности от метро и по очень привлекательным ценам. Здесь вам не только подберут наилучший вариант недвижимости и «под ключ» сопроводят сделку, но и организуют бесплатные экскурсионные туры из Петрозаводска в Санкт-Петербург. А также здесь есть возможность купить квартиру в Петербурге, не покидая Петрозаводска.
Агентство НОВОСТРОЙКИ. СПБ является официальным представителем ведущих застройщиков не только г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но также г. Москвы и г. Калининграда. Ближайший экскурсионный тур за недвижимостью в Санкт-Петербург состоится 10 августа, спешите записаться!
Также напоминаем, что весь июль и август при покупке недвижимости в агентстве «НОВОСТРОЙКИ. СПБ», вы получите в подарок на выбор:
— услугу по переезду «от подъезда до подъезда» из Карелии в Санкт-Петербург или  — сертификат номиналом 15 000 рублей на покупку бытовой техники.
Благодаря такому подарку можно значительно быстрее въехать в новую квартиру!
НОСТРОЙКИ. СПБ — НАДЕЖНОСТЬ И КОМФОРТ!
Вы будете в курсе всех новостей, вступив к нам в группу VK.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Красная, д.49, МФЦН, офис 12 (2 этаж).
Телефон: 8 (8142) 44-59-90  Эл. почта: nvsell@yandex.ru  Ждем вас в Пн-Пт 9:00-19:00  По материалам: ptzgovorit.ru
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