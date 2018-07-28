Стройка дома бьёт по карману

В интернете периодически можно наткнуться на рейтинги самых дорогих домов мира. Среди таких построек, например, 27-этажный дом «Антилия», расположенный в Южном Мумбаи ( Индия ). Его владелец — индийский бизнесмен, глава крупнейшего в стране холдинга Reliance Industries Мукеш Амбани. «Антилия» входит в список крупнейших частных жилищ — чего только стоят три вертолётные площадки и шесть подземных парковок. Примерная стоимость такого домика — $1 млрд

России рейтинг дорогих частных домов возглавляет здание в Подмосковье , а точнее — в элитном посёлке Сколково. Его стоимость — 4,8 млрд рублей. Общая площадь дома — 2,57 тысячи квадратных метров. Также рядом со зданием есть обустроенный участок в 23 тысячи «квадратов».

А сколько стоит самый дешёвый в мире дом, если не брать в расчёт совсем бюджетные постройки южноамериканских фавел?

Однажды польскому архитектору Александру Кавиньскому пришла в голову мысль: создать комфортное жильё для тех, кто пока не может себе позволить традиционную недвижимость. Так на свет появился модульный 25-метровый дом. При желании гостиная, которая в нём спроектирована, трансформируется в спальню и ванную. Дом не требует фундамента и много места. Его примерная цена — всего $525.

Но сколько же нужно денег, чтобы построить традиционный деревянный дом в России? News.ru постарался подсчитать.

Материалы

Во-первых, нужно определиться, из чего вы хотите построить дом. Например, это может быть дерево или камень. Стоимость деревянной постройки в Москве — от 700 тыс. рублей за 80 квадратных метров. При этом каменный дом с таким же метражом стоит уже от 1,5 млн рублей.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Tomas Giuzio

Такие цены предлагают в частных столичных компаниях. В Санкт-Петербурге дом из бруса обойдётся чуть дешевле — примерно от 500 тыс. рублей за 80 «квадратов». Как правило, в эту сумму входит уже разработка документации и строительство.

Сам себе строитель

Некоторые люди, стараясь сэкономить, выбирают самостоятельный путь. Он предполагает разработку плана, покупку материала и непосредственное строительство. И даже если по образованию вы не специалист в этой сфере, в интернете можно найти множество материалов, в том числе роликов, с помощью которых разъясняется, как строить дом и сколько на это нужно денег. Так, например, чтобы возвести дом из бруса, понадобится около 320 тыс. рублей на непосредственно брус, 20 тыс. — на черепицу для крыши и столько же на окна в самом бюджетном исполнении. Кроме того, 20 тыс. придётся отдать за двери и 80 тыс. — за цемент, другие материалы, а также гвозди и шурупы. Получается, что строительство дома из бруса собственными силами будет стоить 460–500 тыс. рублей.

При этом дом из шлакоблоков потребует чуть меньше вложений. На шлакоблоки придётся потратить только 140 тыс. рублей, вместо 320 тыс., как это было в случае с брусом. То есть, общая сумма тогда будет в районе 280–300 тыс. рублей.

Нюансы

Собираясь строить дом без помощи профессионалов, постарайтесь учесть опыт ваших «коллег». Например, большое внимание нужно уделять фундаменту. Как отмечают профессиональные строители, чаще всего люди совершают ошибки на этом этапе. Так, плохой фундамент может привести к тому, что дом перекосится на одну сторону или даже обвалится.

Global Look Press/Picture Alliance/Klaus Ohlenschläger

Самые распространённые виды фундамента — это свайно-винтовой. Он может прослужить около 100 лет и не требует специальных условий для установки. Монолитно-ленточный подходит для массивных домов из кирпича и бетона, и, наконец, плитный — самый дорогой вид, подходящий для сложного грунта.

Документы

Прежде, чем возводить дом, нужно позаботиться о том, чтобы документы на землю, где его построят, были оформлены правильно. Для этого сначала нужно узнать, к какой категории земли относят ваш участок.

Например, это может быть участок под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), личное подсобное хозяйство (ЛПХ) и земли крестьянско-фермерского хозяйства. По закону, разрешение на строительство нужно получать, если у вас участок под ИЖС. Во всех остальных случаях разрешение получать не нужно. Земельный участок вносят в кадастр и регистрируют права на основании технического плана.

Можно, конечно, и пренебречь этим пунктом. Однако тогда появится риск сноса. В то же время, для земель сельхозназначения, где разрешено строить дачи, пока действует дачная амнистия — по ней проводится более упрощённая процедура регистрации.

В общем, построить дом — задача выполнимая. Нужно только провести расчёты, учесть все детали и подготовить документы. Главное — отнестись к этой задаче ответственно, словно вы выполняете свою основную работу. И тогда ничто не испортит вам настроение.