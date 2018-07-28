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Новостройки бизнес-класса пользуются большим спросом, чем массовое жилье
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Новостройки бизнес-класса пользуются большим спросом, чем массовое жилье 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Объем предложения новостроек бизнес-класса в Москве впервые с 2014 года превысил аналогичный показатель в массовом сегменте. В июне застройщики выставили на продажу 15 200 новостроек бизнес-класса, тогда как в строящихся домах массового сегмента продавалось 14 800 квартир.
По количеству проектов в продаже бизнес-класс также опередил массовый сегмент: в июне девелоперы реализовывали 93 проекта в бизнес-классе, а в массовом сегменте — 76.
Преобладание жилья бизнес-класса связано с «вымыванием» массового жилья с рынка. Число выставленных на продажу в продаже квартир в бизнес-классе снизилось на 4,2%, в то время как в массовом сегменте показатель упал на 23%.
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