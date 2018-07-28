Новостройки бизнес-класса пользуются большим спросом, чем массовое жилье

Объем предложения новостроек бизнес-класса в Москве впервые с 2014 года превысил аналогичный показатель в массовом сегменте. В июне застройщики выставили на продажу 15 200 новостроек бизнес-класса, тогда как в строящихся домах массового сегмента продавалось 14 800 квартир.

По количеству проектов в продаже бизнес-класс также опередил массовый сегмент: в июне девелоперы реализовывали 93 проекта в бизнес-классе, а в массовом сегменте — 76.

Преобладание жилья бизнес-класса связано с «вымыванием» массового жилья с рынка. Число выставленных на продажу в продаже квартир в бизнес-классе снизилось на 4,2%, в то время как в массовом сегменте показатель упал на 23%.