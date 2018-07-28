Кто самый богатый? Депутаты свердловского Заксобрания отчитались о доходах 

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поделились сведениями о своих доходах, полученных за 2017 год. Мы изучили документ и узнали, кто из 50 членов ЗакСо заработал больше всего.
Самым богатым человеком в Законодательном собрании уже не в первый раз оказался Алексей Кушнарев. За 2017 год депутат, который также занимает пост управляющего директора в НТМК и Качканарского ГОКа, заработал 109,5 миллионов рублей. Из имущества у Кушнарева есть земельный участок площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и дом площадью в 465,3 «квадрата». У супруги депутата в графе о доходах пусто, но именно ей принадлежит квартира в 110 квадратных метров и Porsche Cayenne.
На втором месте — заместитель председателя комитета и гендиректор группы компаний «Радуга» Александр Серебренников. В прошлом году доход его превысил 67,9 миллионов рублей. Ему принадлежат три земельных участка общей площадью больше трех тысяч квадратных метров, два дома, баня и две квартиры. Также у Серебренникова есть доли на земельный участок площадью в две тысячи «квадратов» и на дом площадью более чем в 1200 квадратных метров. Жена депутата за это время заработала чуть больше 695 тысяч рублей. И на неё не зарегистрировано никакое имущество.
На третьем месте среди богачей ЗакСо — директор ООО «РЕНДЕР» и ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров. Он отчитался о 48,3 миллионах рублей дохода. В собственности у депутата тысяча «квадратов» земли, жилой дом, баня и доля в квартире площадью 237 квадратных метров. Также на Никифорова зарегистрированы 2 снегохода, мотовездеход и Audi S8.
Его жена заработала за 2017 год 4,4 миллиона рублей. В её собственности три земельных участка общей площадью 3,2 тысячи квадратных метра, два дома (162 и 137 «квадратов»), квартира, доля в ещё одной квартире, внедорожник Mercedes-Benz ML 350 и Audi A8.
В рейтинг самых богатых вполне можно было бы включить супругу одного из депутатов. Жена Евгения Зяблицева за год заработала больше 66 миллионов рублей, в то время как её муж отчитался о доходе в 1,4 миллиона рублей. Примерно в таком же соотношении и зарегистрированное на них имущество. У самого Зяблицева есть два земельных участка и нежилое помещение, а у его жены почти две тысячи гектаров земли, квартира, гаражи, нежилые здания и даже 109 метров железнодорожных путей.
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина заработала в 2017 году 5,5 миллионов рублей, исполнительный директор Уралвагонзавода Владимир Рощупкин, который не так давно упал со скалы на Чусовой, но избежал серьёзных травм, получил 16,2 миллиона рублей дохода.
Глава Brozex Вячеслав Брозовский задекларировал чуть больше шести миллионов рублей, а его супруга — в три раза больше, 19,8 миллионов. Валерий Савельев, прославившийся своей любовью к виртуальной охоте на важных заседаниях, тоже заработал меньше своей жены. У него — 19,3 миллиона рублей, а у его жены — 27,8 миллионов.
Депутат Илья Гаффнер, известный своим советом «поменьше питаться» заработал 374 тысячи рублей. При этом в 2017 году суд оштрафовал его на четыре тысячи рублей за то, что он скрывал свою зарплату. У Армена Карапетяна, лишенного депутатского мандата, в графе «доход» вообще нет никакой цифры.
Их обоих можно включить в тройку самых бедных депутатов Заксобрания. Вместе с ними — глава «Справедливой России» Геннадий Ушаков. Его годовой доход составил 5 750 рублей, а в собственности у Ушакова — квартира площадью 118 квадратных метров.
Все остальные депутаты заработали за 2017 год не меньше полумиллиона рублей.