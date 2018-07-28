Кто самый богатый? Депутаты свердловского Заксобрания отчитались о доходах

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области поделились сведениями о своих доходах, полученных за 2017 год. Мы изучили документ и узнали, кто из 50 членов ЗакСо заработал больше всего.

Самым богатым человеком в Законодательном собрании уже не в первый раз оказался Алексей Кушнарев. За 2017 год депутат, который также занимает пост управляющего директора в НТМК и Качканарского ГОКа, заработал 109,5 миллионов рублей. Из имущества у Кушнарева есть земельный участок площадью в 2,5 тысячи квадратных метров и дом площадью в 465,3 «квадрата». У супруги депутата в графе о доходах пусто, но именно ей принадлежит квартира в 110 квадратных метров и Porsche Cayenne.

На втором месте — заместитель председателя комитета и гендиректор группы компаний «Радуга» Александр Серебренников . В прошлом году доход его превысил 67,9 миллионов рублей. Ему принадлежат три земельных участка общей площадью больше трех тысяч квадратных метров, два дома, баня и две квартиры. Также у Серебренникова есть доли на земельный участок площадью в две тысячи «квадратов» и на дом площадью более чем в 1200 квадратных метров. Жена депутата за это время заработала чуть больше 695 тысяч рублей. И на неё не зарегистрировано никакое имущество.

На третьем месте среди богачей ЗакСо — директор ООО «РЕНДЕР» и ЗАО «Таганский ряд» Анатолий Никифоров . Он отчитался о 48,3 миллионах рублей дохода. В собственности у депутата тысяча «квадратов» земли, жилой дом, баня и доля в квартире площадью 237 квадратных метров. Также на Никифорова зарегистрированы 2 снегохода, мотовездеход и Audi S8.

Его жена заработала за 2017 год 4,4 миллиона рублей. В её собственности три земельных участка общей площадью 3,2 тысячи квадратных метра, два дома (162 и 137 «квадратов»), квартира, доля в ещё одной квартире, внедорожник Mercedes-Benz ML 350 и Audi A8.

В рейтинг самых богатых вполне можно было бы включить супругу одного из депутатов. Жена Евгения Зяблицева за год заработала больше 66 миллионов рублей, в то время как её муж отчитался о доходе в 1,4 миллиона рублей. Примерно в таком же соотношении и зарегистрированное на них имущество. У самого Зяблицева есть два земельных участка и нежилое помещение, а у его жены почти две тысячи гектаров земли, квартира, гаражи, нежилые здания и даже 109 метров железнодорожных путей.

Глава Brozex Вячеслав Брозовский задекларировал чуть больше шести миллионов рублей, а его супруга — в три раза больше, 19,8 миллионов. Валерий Савельев , прославившийся своей любовью к виртуальной охоте на важных заседаниях, тоже заработал меньше своей жены. У него — 19,3 миллиона рублей, а у его жены — 27,8 миллионов.

Депутат Илья Гаффнер , известный своим советом «поменьше питаться» заработал 374 тысячи рублей. При этом в 2017 году суд оштрафовал его на четыре тысячи рублей за то, что он скрывал свою зарплату. У Армена Карапетяна , лишенного депутатского мандата, в графе «доход» вообще нет никакой цифры.

Их обоих можно включить в тройку самых бедных депутатов Заксобрания. Вместе с ними — глава «Справедливой России» Геннадий Ушаков . Его годовой доход составил 5 750 рублей, а в собственности у Ушакова — квартира площадью 118 квадратных метров.

Все остальные депутаты заработали за 2017 год не меньше полумиллиона рублей.